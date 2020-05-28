Свыше 7,5 тыс. граждан Азербайджана вернулись на родину из России - посол

С середины марта текущего года из России через сухопутную границу на родину вернулись свыше 7,5 тыс. граждан Азербайджана, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглу.
“С середины марта больше 7,5 тыс. граждан Азербайджана смогли вернуться на родину. После разговора Владимира Путина и Ильхама Алиева за короткие период удалось перевести через границу свыше 400 граждан. Вчера самолет эвакуировал 175 граждан”, - отметил посол на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном.
Дипломат также отметил, что в России тысячи граждан Азербайджана все еще ожидают перехода сухопутной границы на родину. “Мы делаем все возможное для того, чтобы эти люди могли в скорейшем времени вернуться домой. Есть проблемы карантина, которые нас сдерживают и медицинские проблемы. В связи с этим выражаю благодарность руководству Дагестана, которое оказало поддержку в такой тяжелой ситуации ”, - отметил Бюль-Бюль оглу.
Х.Насирзаде
Убыток "Газпром нефти" в I кв. - 14 млрд руб. из-за курсовых разниц и переоценки активов
Boeing обнародовал планы масштабного сокращения персонала
"Газпром нефть" в ходе снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+ будет переводить скважины во временную консервацию
Новая 7-летняя программа здравоохранения ЕС получит бюджет в 9,4 млрд евро
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 4,7 тыс.
В Японии опровергли информацию о ваучерах для иностранных туристов
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Талибы проведут в Кабуле переговоры об освобождении пленных
Санкции ЕС в отношении Сирии продлены на год
Китай выступил против вынесения вопроса Гонконга на заседание СБ ООН
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
За последний год число 4G пользователей Nar возросло на 66%
ВТБ (Азербайджан) заработал прибыль в размере 7,2 млн манатов за 2019 год по МСФО
Состоялся третий международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Турция»
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог