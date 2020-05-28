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Внешняя политика 28.05.2020 17:48

Свыше 7,5 тыс. граждан Азербайджана вернулись на родину из России - посол

С середины марта текущего года из России через сухопутную границу на родину вернулись свыше 7,5 тыс. граждан Азербайджана, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглу.

“С середины марта больше 7,5 тыс. граждан Азербайджана смогли вернуться на родину. После разговора Владимира Путина и Ильхама Алиева за короткие период удалось перевести через границу свыше 400 граждан. Вчера самолет эвакуировал 175 граждан”, - отметил посол на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном.

Дипломат также отметил, что в России тысячи граждан Азербайджана все еще ожидают перехода сухопутной границы на родину. “Мы делаем все возможное для того, чтобы эти люди могли в скорейшем времени вернуться домой. Есть проблемы карантина, которые нас сдерживают и медицинские проблемы. В связи с этим выражаю благодарность руководству Дагестана, которое оказало поддержку в такой тяжелой ситуации ”, - отметил Бюль-Бюль оглу.

Х.Насирзаде


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Тэги: РОССИЯ, ПОСОЛ, ЭВАКУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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