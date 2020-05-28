Свыше 7,5 тыс. граждан Азербайджана вернулись на родину из России - посол

С середины марта текущего года из России через сухопутную границу на родину вернулись свыше 7,5 тыс. граждан Азербайджана, заявил посол Азербайджана в России Полад Бюль-Бюль оглу.

“С середины марта больше 7,5 тыс. граждан Азербайджана смогли вернуться на родину. После разговора Владимира Путина и Ильхама Алиева за короткие период удалось перевести через границу свыше 400 граждан. Вчера самолет эвакуировал 175 граждан”, - отметил посол на пресс-конференции в онлайн-формате, посвященной перспективам развития отношений между Россией и Азербайджаном.

Дипломат также отметил, что в России тысячи граждан Азербайджана все еще ожидают перехода сухопутной границы на родину. “Мы делаем все возможное для того, чтобы эти люди могли в скорейшем времени вернуться домой. Есть проблемы карантина, которые нас сдерживают и медицинские проблемы. В связи с этим выражаю благодарность руководству Дагестана, которое оказало поддержку в такой тяжелой ситуации ”, - отметил Бюль-Бюль оглу.

Х.Насирзаде