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Транспорт и связь 28.05.2020 19:45

Турция частично восстановила междугороднее железнодорожное сообщение

Турция в четверг в ограниченном количестве возобновила междугородное железнодорожное высокоскоростное сообщение, сообщает Associated Press.

В частности, поезда курсируют между Анкарой, Стамбулом, Коньей и Эскишехиром.

Ежедневно поезда будут совершать по 16 рейсов. Однако в поезд пускают только половину пассажиров от его вместимости. Чтобы совершить поездку, пассажиры должны показать специальный код, который подтверждает отсутствие у них заражения коронавирусом.

Пассажирам во время поездок не предлагают ни еды, ни напитков.

Те пассажиры, у которых во время поездки появятся симптомы COVID-19, будут изолированы в специальной секции поезда, а на ближайшей станции переданы под наблюдение медиков.

На сегодняшний день в Турции зарегистрировали 160 тыс. заражений коронавирусом, включая 4,4 тыс. умерших.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ТУРЦИЯ, ПОЕЗДА, ДВИЖЕНИЕ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]