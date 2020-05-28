Турция частично восстановила междугороднее железнодорожное сообщение

Турция в четверг в ограниченном количестве возобновила междугородное железнодорожное высокоскоростное сообщение, сообщает Associated Press.
В частности, поезда курсируют между Анкарой, Стамбулом, Коньей и Эскишехиром.
Ежедневно поезда будут совершать по 16 рейсов. Однако в поезд пускают только половину пассажиров от его вместимости. Чтобы совершить поездку, пассажиры должны показать специальный код, который подтверждает отсутствие у них заражения коронавирусом.
Пассажирам во время поездок не предлагают ни еды, ни напитков.
Те пассажиры, у которых во время поездки появятся симптомы COVID-19, будут изолированы в специальной секции поезда, а на ближайшей станции переданы под наблюдение медиков.
На сегодняшний день в Турции зарегистрировали 160 тыс. заражений коронавирусом, включая 4,4 тыс. умерших.
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