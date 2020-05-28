В Молдавии выявлено 188 новых случаев коронавируса

В Молдавии в четверг зарегистрировано 188 новых случаев заражения коронавирусом, шесть человек скончались, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.
"В четверг было проведено 1445 тестов, в том числе 1231 первичный тест. Положительный результат дали 188 тестов. Диагноз COVID-19 подтвержден, в общей сложности, у 7725 человек. За последние сутки из больниц выписано 148 человек. Количество вылечившихся составляет 4123 человек", - отмечается сообщении.
Министерство также сообщило о том, что два человека скончались минувшей ночью, и еще шесть - в четверг днем. Речь идет о трех мужчинах в возрасте от 58, 60 и 75 лет, а также о трех женщинах в возрасте 65, 78 и 82 лет. У всех были сопутствующие хронические заболевания. Количество скончавшихся от коронавируса составляет 282 человека.
Согласно данным Оперативного штаба по профилактике и недопущению COVID-19, в Приднестровье зарегистрировано 964 случаев заражения COVID-19, 516 человек вылечилось, 37 - скончалось. По сравнению со средой, согласно статистике, на один человек увеличилось только количество скончавшихся. При этом Минздрав Молдавии уточнил, что из 188 подтвержденных в четверг случаев, 23 зарегистрировано в Приднестровье.
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