Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 4,7 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 191 человека, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 125 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 2 человека 1954 и 1956 года рождения, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 4759, число вылечившихся – 3022, общее число умерших составило 56.

«В настоящее время в больницах специального режима находится 1681 человек. Состояние 53 из них оценивается как тяжелое, 62 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

По информации штаба было отмечено, что всего было проведено 284,669 тыс. тестов по выявлению коронавируса.

Х.Насирзаде