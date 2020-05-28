Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 4,7 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 191 человека, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровело 125 человек", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что скончались 2 человека 1954 и 1956 года рождения, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 4759, число вылечившихся – 3022, общее число умерших составило 56.
«В настоящее время в больницах специального режима находится 1681 человек. Состояние 53 из них оценивается как тяжелое, 62 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.
По информации штаба было отмечено, что всего было проведено 284,669 тыс. тестов по выявлению коронавируса.
Х.Насирзаде
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