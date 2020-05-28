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Здравоохранение 28.05.2020 19:32

Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 4,7 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 191 человека, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 125 человек", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 2 человека 1954 и 1956 года рождения, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 4759, число вылечившихся – 3022, общее число умерших составило 56.

«В настоящее время в больницах специального режима находится 1681 человек. Состояние 53 из них оценивается как тяжелое, 62 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

По информации штаба было отмечено, что всего было проведено 284,669 тыс. тестов по выявлению коронавируса.

Х.Насирзаде


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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ОПЕРШТАБ, КОРОНАВИРУС, ЗАРАЖЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]