Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США, Brent - $34,55 за баррель

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в четверг после публикации доклада министерства энергетики США, указавшего рост запасов нефти в стране.
Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:05 составляет $34,55 за баррель, что на $0,19 (0,55%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии.
Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подешевели на $0,11 (0,34%) - до $32,7 за баррель.
Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 22 мая, выросли на 7,928 млн баррелей, сообщило Минэнерго страны. Резервы бензина в Штатах за неделю снизились на 724 тыс. баррелей, дистиллятов - увеличились на 5,494 млн баррелей.
Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,395 млн баррелей.
Согласно данным Американского института нефти (API), опубликованным в среду, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, увеличились на 8,7 млн баррелей. Запасы бензина выросли на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 6,9 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге сократились на 3,4 млн баррелей.
Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали снижение запасов нефти в стране на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей.
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