"Газпром нефть" в ходе снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+ будет переводить скважины во временную консервацию

"Газпром нефть" в ходе снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+ выбирает тактику, при которой в 90% случаев будет переводить во временную консервацию фонд скважин, сообщается в презентации компании.
Этот метод предполагает не поднимать на поверхность рабочее оборудование на скважине, а закачать нейтральную жидкость и установить заглушку на фланец. При этом срок остановки скважины может быть до 6 месяцев.
Такой способ позволяет при необходимости более динамично подходить к процедуре по возвращению их в работу, предполагает короткие сроки реализации. В этом случает более низкая стоимость работ и высокий уровень сохранения дебита после перезапуска.
Начальник департамента экономики и инвестиций, блок логистики, переработки и сбыта Никита Аничкин в ходе конференц-звонка отметил, что эта тактика укладывается в общий формат работы компании, когда часть скважин, которые отрабатывают срок, просто выводятся из работы. Поэтому в связи с сокращением добычи в рамках ОПЕК+ компания не ждет каких-то особенностей при выводе скважин на консервацию.
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