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ТЭК 28.05.2020 20:05

"Газпром нефть" в ходе снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+ будет переводить скважины во временную консервацию

"Газпром нефть" в ходе снижения добычи нефти в рамках ОПЕК+ выбирает тактику, при которой в 90% случаев будет переводить во временную консервацию фонд скважин, сообщается в презентации компании.

Этот метод предполагает не поднимать на поверхность рабочее оборудование на скважине, а закачать нейтральную жидкость и установить заглушку на фланец. При этом срок остановки скважины может быть до 6 месяцев.

Такой способ позволяет при необходимости более динамично подходить к процедуре по возвращению их в работу, предполагает короткие сроки реализации. В этом случает более низкая стоимость работ и высокий уровень сохранения дебита после перезапуска.

Начальник департамента экономики и инвестиций, блок логистики, переработки и сбыта Никита Аничкин в ходе конференц-звонка отметил, что эта тактика укладывается в общий формат работы компании, когда часть скважин, которые отрабатывают срок, просто выводятся из работы. Поэтому в связи с сокращением добычи в рамках ОПЕК+ компания не ждет каких-то особенностей при выводе скважин на консервацию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМНЕФТЬ, ДОБЫЧА, СНИЖЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]