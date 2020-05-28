Санкции ЕС в отношении Сирии продлены на год

Совет ЕС в четверг принял решение продлить действие ограничительных мер в отношении сирийских властей еще на год - до 1 июня 2021 года.
"В соответствии со стратегией по Сирии ЕС принял решение сохранить ограничительные меры в отношении сирийского режима и тех, кто его поддерживает, поскольку репрессии в отношении гражданского населения продолжаются", - отмечается в сообщении Совета ЕС.
"Санкции ЕС нацелены на тех, кто ответственен за страдания сирийского народа, на представителей режима, тех, кто его поддерживает, на представителей деловых кругов, которые финансируют его и получают прибыль от военной экономики", - подчеркивают в Евросоюзе.
"ЕС продолжит поддерживать сирийский народ и остается приверженным использованию любых находящихся в его распоряжении средств для того, чтобы продвигать политическое урегулирование конфликта, от чего выиграют все сирийцы", - говорится в пресс-релизе.
В настоящее время в санкционный список ЕС по Сирии занесены 273 физических и 70 юридических лиц. Нынешние санкции введены в 2011 году в ответ на действия сирийских властей в отношении гражданского населения в ходе гражданского конфликта в стране, напоминает Совет ЕС.
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