В Армении выявлены 460 заражений коронавирусом за сутки, скончались восемь человек

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус у 460 человек, число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в стране достигло 8 тыс. 676, сообщает в пятницу армянский единый информационный центр.

По данным ведомства, за сутки скончались восемь пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 165 человек. Из них 120 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 45 зараженных скончались "по иным причинам", отмечается в сводке.

Выздоровели после коронавируса в Армении 3 тыс. 297 человек (+10 за сутки).

В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.

С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем, парламент Армении принял дополнения к кодексу административных правонарушений, в соответствии с которыми граждане, не соблюдающие масочный режим в условиях пандемии, штрафуются на 10 тыс. драмов ($20).