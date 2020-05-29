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Социум 29.05.2020 17:49

В Южной Корее вновь закрыли музеи и театры, ограничили число учеников в школах

В столичном регионе Южной Кореи закрыли государственные музеи, галереи и театры, открытые ранее в рамках послабления введенных из-за коронавируса ограничительных мер, сообщает агентство "Ренхап".

На такой шаг в Сеуле пошли из-за роста новых случаев заболевания COVID-19 в Сеуле.

Правительство Южной Кореи также ужесточило меры в образовательных учреждениях. Начальные и средние школы, в том числе в Сеуле и его пригородах, обязали ограничить число учащихся, которое не должно превышать одной трети от общего числа школьников. В министерстве образования страны также указали на обязательное соблюдение социальной дистанции в учреждениях.

Уже второй день подряд в Южной Корее фиксируют более 50 новых случаев заболевания, при этом большая часть из них приходится на столичный регион.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, СЕУЛ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]