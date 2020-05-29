Роснефть выполнит все обязательства по контрактам на поставку нефти, несмотря на сокращение добычи

НК "Роснефть"выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, сообщила компания со ссылкой на главного исполнительного директора Игоря Сечина.

"Несмотря на сокращение добычи в рамках реализации соглашения ОПЕК+, "Роснефть" без всякого сомнения строго выполнит все свои обязательства по заключенным контрактам на поставку нефти и нефтепродуктов перед российскими и международными контрагентами", - приводятся слова Сечина в заявлении компании.