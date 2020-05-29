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ТЭК 29.05.2020 18:40

Роснефть выполнит все обязательства по контрактам на поставку нефти, несмотря на сокращение добычи

НК "Роснефть"выполнит все обязательства по поставкам нефти, несмотря на сокращение добычи в рамках сделки ОПЕК+, сообщила компания со ссылкой на главного исполнительного директора Игоря Сечина.

"Несмотря на сокращение добычи в рамках реализации соглашения ОПЕК+, "Роснефть" без всякого сомнения строго выполнит все свои обязательства по заключенным контрактам на поставку нефти и нефтепродуктов перед российскими и международными контрагентами", - приводятся слова Сечина в заявлении компании.

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Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, РОСНЕФТЬ, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]