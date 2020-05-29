Возобновляемые источники в 2019г впервые за более чем 130 лет обошли уголь в энергетической корзине США

Возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в 2019 году впервые с середины 1880-х гг. обошли уголь в энергетической корзине США, свидетельствуют данные Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США.
Согласно отчету ведомства, потребление угля в стране в прошлом году упало на 15% по сравнению с 2018 годом- до 11,3 квадриллиона британских тепловых единиц (BTU). Снижение показателя наблюдалось шестой год подряд. Тем временем потребление ВИЭ выросло на 1% - до рекордных 11,5 квадриллиона BTU.
Рост потребления ВИЭ в основном связан в США с развитием ветровой и солнечной энергетики. В прошлом году ветроэнергетика впервые обошла гидроэнергетику и вышла на первое место среди ВИЭ.
EIA отмечает, что до середины XIX века основным источником энергии в США была древесина, которая также являлась единственным возобновляемым источником. В середине 1880-х гг. в стране заработали первые гидроэлектростанции. В это же время для производства электроэнергии стал использоваться уголь. В 2019 году 90% потребления угля в стране приходилось на электрогенерацию.
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