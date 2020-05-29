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Религия 29.05.2020 20:25

В Индонезии ослабили меры против COVID-19: открылись мечети

Мусульмане в ряде районов Индонезии приняли участие в пятничных молитвах во вновь открытых для посещений мечетях, сообщает агентство Associated Press.

Мечети в самой населенной мусульманской стране мира возобновили работу в пятницу, однако с ограничениями.

В мечети не пускают детей, верующие должны соблюдать дистанцию как минимум в один метр и быть в масках. На входах работают военные и полиция, они обеспечивают соблюдение эпидемиологических требований.

За время пандемии в Индонезии зафиксировали более 24,5 тыс. случаев заболевания COVID-19, около 1,5 тыс. заболевших скончалось.

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Тэги: ИНДОНЕЗИЯ, МЕЧЕТИ, ОТКРЫТИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]