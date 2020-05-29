Нападение талибов привело к гибели 15 человек

По меньшей мере 14 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, трое получили ранения при нападении боевиков радикального движения "Талибан", сообщает Tolo news со ссылкой на заявление минобороны страны.
Атака произошла в провинции Пактия на востоке Афганистана, талибы напали на пограничников в ночь на пятницу.
В четверг при нападении талибов в Афганистане погибли также порядка 15 человек.
С 24 по 26 мая в Афганистане было объявлено перемирие в честь завершения Рамадана.
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