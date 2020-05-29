Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.858 RUR   0.0238 GBR   2.0761 TRY   0.2502

Цена на нефть

28.05   $/bbl WTI 33.71 0.90 Brent 35.29 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.05.2020 20:46

Нападение талибов привело к гибели 15 человек

По меньшей мере 14 сотрудников сил безопасности Афганистана погибли, трое получили ранения при нападении боевиков радикального движения "Талибан", сообщает Tolo news со ссылкой на заявление минобороны страны.

Атака произошла в провинции Пактия на востоке Афганистана, талибы напали на пограничников в ночь на пятницу.

В четверг при нападении талибов в Афганистане погибли также порядка 15 человек.

С 24 по 26 мая в Афганистане было объявлено перемирие в честь завершения Рамадана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, АТАКА


Похожие новости


Спецпредставитель США по Афганистану обсудит с талибами в Дохе выполнение соглашения Талибы обвинили США и их союзников в нарушении подписанных договоренностей Президент Афганистана помиловал заключенных талибов ради мирного урегулирования в стране - пресс-служба Талибы опровергают обвинения американских спецслужб в нарушении мирного соглашения Кабул готов приступить к переговорам с талибами 10 марта, но пленных им пока не вернут - президент Афганистана Более 30 человек убиты в нападениях талибов на северо-востоке Афганистана

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]