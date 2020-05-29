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Это интересно 29.05.2020 17:00

Власти Азербайджана продлили режим карантина до 15 июня

Специальный карантинный режим в Азербайджане продлевается до 15 июня, сообщает оперативный штаб при кабинете министров.

При этом, власти Азербайджана с 31 мая будут осуществлять 4 этап послаблений.

В рамках этого режима, с 31 мая открываются все торговые центры и молы, действующие в республике. При этом, по-прежнему, будут закрыты кинотеатры, центры развлечений, объекты общепита, действующие в Торговых центрах и молах.

Кроме этого, срок работы кафе, ресторанов и объектов общепита продлен на четыре часа – с 8:00 до 22:00.

Согласно постановлению, решение об ограничении на количество работников в государственных органах в Баку, Сумгайыте, Гяндже, Ленкорани и Абшеронском районе отменяется.

Кроме этого, по всей территории страны можно проводить уличные спортивные соревнования, но без участия зрителей.

Специальный карантинный режим в Азербайджане действует с 24 марта. Начиная с 27 апреля, власти страны приняли три пакета смягчений в Азербайджане из-за коронавируса COVID-19. При этом все еще остаются закрытыми учебные заведения, детские развлекательные центры и спортивные объекты, также запрещено проведение свадеб. Кроме этого, закрыто сообщение между Баку и регионами страны. Запрет на въезд-выезд из страны воздушным и наземными видами транспортных средств, за исключением грузовых перевозок и чартерных рейсов, продлен до 15 июня.

Х.Насирзаде

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Тэги: КАРАНТИН, СРОК, ПРОДЛЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]