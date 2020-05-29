Власти Азербайджана утвердили перечень объектов, где ношение масок является обязательным

Кабинет министров Азербайджана утвердил перечень общественных мест, где ношение медицинских масок носит обязательный характер.
Согласно постановлению, подписанного премьер-министром Али Асадовым, в общественных местах население должно придерживаться социального дистанцирования (1,5-2 метра).
При этом ношение масок и респираторов является обязательным в следующих условиях: в транспорте для междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок (автобус, такси, метро, железная дорога); на рынках, закрытых предприятиях общественного питания, торговли и обслуживания (за исключением случаев, когда необходимо снять средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от типа услуг, предоставляемых в этих учреждениях); на участках, предназначенных для приема граждан и обслуживания граждан в зданиях государственных органов (учреждений).
Кроме этого, обязательным является ношение медицинских масок и респираторов в зданиях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, используемых для обслуживания клиентов; в открытых офисах и производственных площадках; в закрытых помещениях, местах для моления, научных и медицинских учреждениях, социальных, культурных и других подобных закрытых помещениях, которые считаются памятниками истории и культуры; в очереди перед остановками общественного транспорта, билетными кассами, банкоматами и платежными терминалами, объектами торговли; в других случаях, когда невозможно поддерживать социальную дистанцию между людьми в общественных местах под открытым небом, где они собираются и имеют тесный контакт.
Согласно постановлению, граждане, нарушившие эти требования, будут привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Азербайджана.
Х.Насирзаде
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