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Социум 29.05.2020 17:22

Власти Азербайджана утвердили перечень объектов, где ношение масок является обязательным

Кабинет министров Азербайджана утвердил перечень общественных мест, где ношение медицинских масок носит обязательный характер.

Согласно постановлению, подписанного премьер-министром Али Асадовым, в общественных местах население должно придерживаться социального дистанцирования (1,5-2 метра).

При этом ношение масок и респираторов является обязательным в следующих условиях: в транспорте для междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок (автобус, такси, метро, ​​железная дорога); на рынках, закрытых предприятиях общественного питания, торговли и обслуживания (за исключением случаев, когда необходимо снять средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от типа услуг, предоставляемых в этих учреждениях); на участках, предназначенных для приема граждан и обслуживания граждан в зданиях государственных органов (учреждений).

Кроме этого, обязательным является ношение медицинских масок и респираторов в зданиях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, используемых для обслуживания клиентов; в открытых офисах и производственных площадках; в закрытых помещениях, местах для моления, научных и медицинских учреждениях, социальных, культурных и других подобных закрытых помещениях, которые считаются памятниками истории и культуры; в очереди перед остановками общественного транспорта, билетными кассами, банкоматами и платежными терминалами, объектами торговли; в других случаях, когда невозможно поддерживать социальную дистанцию ​​между людьми в общественных местах под открытым небом, где они собираются и имеют тесный контакт.

Согласно постановлению, граждане, нарушившие эти требования, будут привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Азербайджана.

Х.Насирзаде

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Тэги: МАСКИ, НОШЕНИЕ, МЕСТА

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]