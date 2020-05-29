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Внешняя политика 29.05.2020 17:58

Ахундова начала работу на посту посла Азербайджана в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский принял верительные грамоты нового посла Азербайджана в Украине Эльмиры Ахундовой.

«Владимир Зеленский поздравил Эльмиру Ахундову с началом ее работы в Украине. Глава государства отметил динамику и практическое наполнение украинско-азербайджанского стратегического партнерства. Он высоко оценил дружественный жест Президента Азербайджана Ильхама Алиева и всего азербайджанского народа – предоставленную Украине 21 мая 2020 года гуманитарную помощь для преодоления пандемии коронавируса», - сообщает Офис президента Украины.

Зеленский сделал акцент на традиционно результативном взаимодействии Украины и Азербайджана на международной арене, а также отметил необходимость придания дополнительного импульса для сотрудничества двух государств в формате ГУАМ.

«Была подчеркнута важность дальнейшего усиления торгово-экономической и инвестиционной составляющих двустороннего сотрудничества, в частности путем практической реализации инвестиционных проектов в Украине с участием азербайджанского бизнеса», - подчеркивается в сообщении.

Х.Насирзаде

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Тэги: УКРАИНА, ПОСОЛ, ГРАМОТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]