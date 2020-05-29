Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане приблизилось к 5 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 230 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 103 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 2 человека - 1948 и 1950 года рождения, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 4989, число вылечившихся – 3125, общее число умерших составило 58.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 1806 человек. Состояние 50 из них оценивается как тяжелое, 67 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

По информации штаба было отмечено, что всего было проведено 289,603 тыс. тестов по выявлению коронавируса.

Х.Насирзаде