В Азербайджане к ИВЛ подключен 21 больной COVID-19

В Азербайджане в настоящее время имеется 73 тяжелобольных коронавирусом COVID-19, из них 21 человек подключен к системе Искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Рамин Байрамлы.
«Сегодня установлен рекорд по числу зараженных – 230. В настоящее время в 22 лечебных учреждениях на лечении от коронавирусной инфекции находятся 1806 человек. При этом общее число тяжелобольных составляет 73, из которых 21 человек подключен к ИВЛ», - сказал Байрамлы на брифинге в пятницу.
По его словам, анализ данных показывает о росте числа зараженных еженедельно в течение мая. «В течение 4-10 мая у нас было зафиксировано 587 зараженных, 11-17 мая- 725, 18-24 мая – 848. За 25-29 мая у нас зафиксировано 867 фактов зараженных», - отметил он.
Байрамлы добавил, что несмотря на рост числа зараженных, в Азербайджане не зафиксировано резкого роста числа скончавшихся от коронавирусной инфекции. В частности, до сих пор в Азербайджане от вируса скончались 58 человек, в том числе 9 человек за 25-29 мая.
Он добавил, что в Азербайджане до сих пор коронавирусом заразились 4989 человек, из которых 47% - жители Баку.
А.Азизов
Ахундова начала работу на посту посла Азербайджана в Украине
Баку и Загреб в будущем успешно могут сотрудничать в энергетике – президент Азербайджана
Конфликт в Карабахе может быть решен только поэтапно – президент Азербайджана
Возобновляемые источники в 2019г впервые за более чем 130 лет обошли уголь в энергетической корзине США
Нефть замедлила снижение, Brent на уровне $34,79 за баррель
Роснефть выполнит все обязательства по контрактам на поставку нефти, несмотря на сокращение добычи
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Украине выделены последние 500 млн евро 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС
Нападение талибов привело к гибели 15 человек
Боррель указал на важность для ЕС развития сбалансированных отношений с Китаем
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
За последний год число 4G пользователей Nar возросло на 66%
ВТБ (Азербайджан) заработал прибыль в размере 7,2 млн манатов за 2019 год по МСФО
Состоялся третий международный онлайн B2B форум «Азербайджан-Турция»
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог