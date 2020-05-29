В Азербайджане к ИВЛ подключен 21 больной COVID-19

В Азербайджане в настоящее время имеется 73 тяжелобольных коронавирусом COVID-19, из них 21 человек подключен к системе Искусственной вентиляции легких (ИВЛ), заявил председатель правления Объединением по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Рамин Байрамлы.

«Сегодня установлен рекорд по числу зараженных – 230. В настоящее время в 22 лечебных учреждениях на лечении от коронавирусной инфекции находятся 1806 человек. При этом общее число тяжелобольных составляет 73, из которых 21 человек подключен к ИВЛ», - сказал Байрамлы на брифинге в пятницу.

По его словам, анализ данных показывает о росте числа зараженных еженедельно в течение мая. «В течение 4-10 мая у нас было зафиксировано 587 зараженных, 11-17 мая- 725, 18-24 мая – 848. За 25-29 мая у нас зафиксировано 867 фактов зараженных», - отметил он.

Байрамлы добавил, что несмотря на рост числа зараженных, в Азербайджане не зафиксировано резкого роста числа скончавшихся от коронавирусной инфекции. В частности, до сих пор в Азербайджане от вируса скончались 58 человек, в том числе 9 человек за 25-29 мая.

Он добавил, что в Азербайджане до сих пор коронавирусом заразились 4989 человек, из которых 47% - жители Баку.

А.Азизов