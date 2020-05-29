Власти Азербайджана планируют чартеры из Великобритании и США для возвращения граждан на родину

Власти Азербайджана в целях эвакуации азербайджанских граждан в условиях пандемии коронавируса COVID-19 планируют чартерные рейсы из Великобритании и США, заявил пресс-секретарь кабинета министров Ибрагим Мамедов.
«27 мая рейсом из Москвы в Баку было доставлено 175 человек. Кроме того из Индии через Грузию на самолете, а затем на автобусе в Азербайджан было возвращено 17 наших граждан. Кроме этого, 30 мая ожидается прибытие 40-50 человек рейсом Лондон-Баку. А также в первой неделе июня планируется осуществления чартерного рейса из США», - сказал Мамедов в пятницу на брифинге.
По его словам, открытие воздушных границ зависит не только от решения властей Азербайджана, но и от других стран. При этом он подчеркнул, что с учетом эпидемиологической ситуации в стране, запрет въезд-выезд через границу Азербайджан продлен до 15 июня.
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане составляет 4989, число вылечившихся – 3125, скончались - 58. При этом 29 мая установлен суточный рекорд по числу зараженных – 230.
Власти Азербайджана в пятницу продлили специальный карантинный режим до 15 июня.
Х.Насирзаде
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