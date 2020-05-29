Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.858 RUR   0.0238 GBR   2.0761 TRY   0.2502

Цена на нефть

28.05   $/bbl WTI 33.71 0.90 Brent 35.29 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Регион 29.05.2020 18:40

Ситуация с коронавирусом в Армении может пойти по «итальянскому сценарию» - Пашинян

Ситуация с пандемией коронавируса в Армении продолжает ухудшаться, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.

"Ситуация продолжает ухудшаться. По расчету на 1 млн населения мы превысили показатели Ирана и Франции, сравнялись с показателем России и при продолжении этих темпов достигнем показателей Италии", - сказал Пашинян на брифинге в пятницу.

По его словам, причина распространения вируса - в несоблюдении противоэпидемиологических норм. "Необходимо обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию", - отметил премьер Армении.

По данным на 29 мая число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в Армении достигло 8 тыс. 676 (+460 за сутки). За сутки скончались восемь пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 165 человек. Из них 120 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 45 зараженных скончались "по иным причинам", отмечается в сводке. Выздоровели после коронавируса в Армении 3 тыс. 297 человек (+10 за сутки).

В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.

С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.

Вместе с тем, парламент Армении принял дополнения к кодексу административных правонарушений, в соответствии с которыми граждане, не соблюдающие масочный режим в условиях пандемии, штрафуются на 10 тыс. драмов ($20).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: АРМЕНИЯ, КОРОНАВИРУС, СИТУАЦИЯ


Похожие новости


В Грузии и Армении поспорили, кто лучше борется с коронавирусом Число заражений Covid-19 в Армении превысило 6,3 тыс Премьер Армении сообщил о 335 новых заражениях COVID-19 в стране за сутки В Армении скончались три пациента с коронавирусом за сутки, выявлено 79 случаев заболевания Число жертв коронавируса в Армении выросло до 39 США через USAID предоставят Армении еще $600 тыс. на борьбу с Covid-19 - посольство

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]