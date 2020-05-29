Ситуация с коронавирусом в Армении может пойти по «итальянскому сценарию» - Пашинян

Ситуация с пандемией коронавируса в Армении продолжает ухудшаться, заявил премьер-министр республики Никол Пашинян.
"Ситуация продолжает ухудшаться. По расчету на 1 млн населения мы превысили показатели Ирана и Франции, сравнялись с показателем России и при продолжении этих темпов достигнем показателей Италии", - сказал Пашинян на брифинге в пятницу.
По его словам, причина распространения вируса - в несоблюдении противоэпидемиологических норм. "Необходимо обязательно носить маски и соблюдать социальную дистанцию", - отметил премьер Армении.
По данным на 29 мая число подтвержденных случаев заражения Covid-19 в Армении достигло 8 тыс. 676 (+460 за сутки). За сутки скончались восемь пациентов с Covid-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 165 человек. Из них 120 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 45 зараженных скончались "по иным причинам", отмечается в сводке. Выздоровели после коронавируса в Армении 3 тыс. 297 человек (+10 за сутки).
В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.
С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.
Вместе с тем, парламент Армении принял дополнения к кодексу административных правонарушений, в соответствии с которыми граждане, не соблюдающие масочный режим в условиях пандемии, штрафуются на 10 тыс. драмов ($20).
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