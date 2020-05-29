Нефть замедлила снижение, Brent на уровне $34,79 за баррель

Цены на нефть немного замедлили снижение в ходе торгов в пятницу в ожидании пресс-конференции президента США Дональда Трампа, посвященной отношениям с Китаем.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 18:19 составляет $34,79 за баррель, что на $0,5 (1,42%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Срок действия июльских контрактов на Brent истекает в пятницу. Более активно торгуемые августовские фьючерсы подешевели на $0,33 (0,92%), до $35,7 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,22 (0,65%) - до $33,49 за баррель.

Внимание трейдеров направлено на отношения Вашингтона и Пекина, которые серьезно обострились после принятия Китаем решения о создании собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Экономический советник Белого дома Ларри Кадлоу заявил в интервью CNBC в четверг, что Пекин сделал "большую ошибку", приняв резолюцию, в соответствии с которой будет разработан этот закон.

Трамп пообещал в пятницу объявить о мерах, которые Вашингтон примет в отношении Китая в ответ на попытку страны усилить контроль над Гонконгом. Трейдеры опасаются, что Штаты вернут часть пошлин для китайских товаров, отмененных ранее, отмечают эксперты AxiCorp.

Признаки возобновления спроса на фоне постепенного смягчения ограничений, связанных с коронавирусом, в США и других крупных экономиках способствовали активному росту цен на нефть в мае, однако некоторые аналитики опасаются, что подъем цен на нефть может стать поводом для отказа от сокращения добычи.

"Мы опасаемся, что цены достигли уровня, который не стимулирует сокращать добычу; основанное на предложении ралли рискует прекратиться, если производство будет восстанавливаться слишком быстро", - сказал аналитик Jefferies Джейсон Гаммел, которого цитирует MarketWatch.

Тем временем добыча нефти в США на неделе, завершившейся 22 мая, сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки - до 11,4 млн б/с, свидетельствуют данные Службы энергетической информации (Energy Information Administration, EIA) Минэнерго США.

Импорт нефти в США за неделю увеличился более чем на 2 млн б/с - до 7,2 млн б/с, что является максимальным уровнем с августа 2019 года. При этом импорт из Саудовской Аравии подскочил на 1 млн б/с - до 1,59 млн б/с.

Инвесторы продолжают ожидать итогов встречи ОПЕК+ в июне на фоне возникновения на рынке опасений, что некоторые производители могут увеличить добычу, пишет S&P Global Platts.