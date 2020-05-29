Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.858 RUR   0.0238 GBR   2.0761 TRY   0.2502

Цена на нефть

28.05   $/bbl WTI 33.71 0.90 Brent 35.29 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 29.05.2020 19:19

Боррель указал на важность для ЕС развития сбалансированных отношений с Китаем

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал отношения Евросоюза с Китаем "главным блюдом" состоявшегося в пятницу по видеосвязи Совета ЕС по иностранным делам.

"Соперничество США и Китая становится структурным фактором, и нам, следовательно, надо усиливать политику, которая основывается на наших интересах и принципах", - заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогу этого министерского совещания.

Он отметил, что все члены Совета ЕС согласны с тем, что сложность отношений с Китаем не позволяет свести их к единственной категории.

"Это соперник, партнер, конкурент. Всего понемногу. Трудно представить, например, что мы сможем ответить на вызов климатических изменений без прочного партнерства с Китаем. С другой стороны, ясно, что это системный соперник. Такое измерение наших отношений тоже существует, оно, я сказал бы, усиливается. Ясно, что это конкурент. Конкурент, партнер, союзник и соперник - все сразу", - обрисовал отношения Брюсселя с Пекином высокий представитель ЕС по иностранным делам.

"У нас широкий подход. Мы должны учитывать целый ряд аспектов наших экономических и политических отношений. Мы должны развивать по-настоящему сбалансированные отношения с этой великой державой. Это то, что мы должны сделать в ближайшем будущем", - отметил Боррель.

Он указал на впечатляющие экономические успехи Китая за последние 20 лет. "И, конечно, это будет иметь политические и геополитические последствия", - считает глава европейской дипломатии.

Боррель напомнил, что в марте 2019 года стороны в совместном коммюнике ЕС-Китай определили "ключевые параметры, которые по-прежнему действительны, но, конечно, надо, чтобы они заработали, не забывая при этом о последнем развитии событий и последних тенденциях".

Глава дипломатии ЕС подчеркнул важность "откровенного и открытого диалога" с Китаем, перекрывающего все элементы отношений сторон: торговлю и инвестиции, климатические изменения, вооруженные конфликты и поиск стабильности в разных местах мира, защиту прав человека.

"Китай - системный игрок, и к нему надо так относиться как с экономической, так и с политической точек зрения", - подытожил высокий представитель ЕС по иностранным делам.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЕС, КИТАЙ, ОТНОШЕНИЯ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


ЕС на пороге введения "киберсанкций" против Китая и России ЕС продолжает осуждать подавление протестов 1989 года на площади Тяньаньмэнь - Могерини Могерини назвала Китай полноценным стратегическим партнером ЕС В ЕС представили 10 мер в области отношений с Китаем Азербайджан может стать транспортным узлом для выхода ЕС в Центральную Азию и Китай – Эттингер ЕС и Китай подтвердили необходимость соблюдения соглашения по иранскому атому - Туск

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]