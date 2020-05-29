Боррель указал на важность для ЕС развития сбалансированных отношений с Китаем

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал отношения Евросоюза с Китаем "главным блюдом" состоявшегося в пятницу по видеосвязи Совета ЕС по иностранным делам.

"Соперничество США и Китая становится структурным фактором, и нам, следовательно, надо усиливать политику, которая основывается на наших интересах и принципах", - заявил Боррель на пресс-конференции в Брюсселе по итогу этого министерского совещания.

Он отметил, что все члены Совета ЕС согласны с тем, что сложность отношений с Китаем не позволяет свести их к единственной категории.

"Это соперник, партнер, конкурент. Всего понемногу. Трудно представить, например, что мы сможем ответить на вызов климатических изменений без прочного партнерства с Китаем. С другой стороны, ясно, что это системный соперник. Такое измерение наших отношений тоже существует, оно, я сказал бы, усиливается. Ясно, что это конкурент. Конкурент, партнер, союзник и соперник - все сразу", - обрисовал отношения Брюсселя с Пекином высокий представитель ЕС по иностранным делам.

"У нас широкий подход. Мы должны учитывать целый ряд аспектов наших экономических и политических отношений. Мы должны развивать по-настоящему сбалансированные отношения с этой великой державой. Это то, что мы должны сделать в ближайшем будущем", - отметил Боррель.

Он указал на впечатляющие экономические успехи Китая за последние 20 лет. "И, конечно, это будет иметь политические и геополитические последствия", - считает глава европейской дипломатии.

Боррель напомнил, что в марте 2019 года стороны в совместном коммюнике ЕС-Китай определили "ключевые параметры, которые по-прежнему действительны, но, конечно, надо, чтобы они заработали, не забывая при этом о последнем развитии событий и последних тенденциях".

Глава дипломатии ЕС подчеркнул важность "откровенного и открытого диалога" с Китаем, перекрывающего все элементы отношений сторон: торговлю и инвестиции, климатические изменения, вооруженные конфликты и поиск стабильности в разных местах мира, защиту прав человека.

"Китай - системный игрок, и к нему надо так относиться как с экономической, так и с политической точек зрения", - подытожил высокий представитель ЕС по иностранным делам.