В Азербайджане планируют штрафовать граждан за отсутствие масок в транспорте и в общественных местах

Власти Азербайджана планируют установить штрафы за отсутствие масок у граждан при посещении ими закрытых общественных мест, заявил председатель правления Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TABIB) Рамин Байрамлы.

“Если граждане не будут строго соблюдать правила безопасности и поведения в общественных местах в условиях карантинного режима, мы вынуждены будем применить систему жестких штрафов. В частности, частные предприниматели и юридические лица несут большую ответственность за соблюдение правил. Хочу отметить, что мы будем использовать опыт зарубежных стран, в которых уже применяется эта система», - сказал Байрамлы на брифинге в пятницу.

В связи с этим, Байрамлы отметил, что в Милли Меджлис (парламент) представлены предложения по штрафам за неиспользование масок при выходе на улицу и в местах скопления людей.

При этом он подчеркнул, что TABIB выступает за увеличение штрафов за неиспользование масок.

Но Байрамлы не стал уточнять какие штрафы предлагается установить за отсутствие масок.

Вместе с тем он отметил, что на повестке дня стоит вопрос о кратковременном ужесточении карантинного режима на выходные дни, а также во время праздников.

«Мы подготовили специальный алгоритм, который будет следить за ростом числа заразившихся. В ближайшем месяце, в случае ухудшения ситуации, мы готовы применить данный метод», - подчеркнул Байрамлы.

Байрамлы добавил, что согласно полученным данным, среди заразившихся высока доля граждан, недавно вернувшихся на родину. «В настоящее время на карантине находятся около 800 человек, которые вернулись на родину из-за рубежа», - отметил Байрамлы.

По его словам, в настоящее время в Азербайджане для лечения больных коронавирусной инфекцией имеется 5 тыс. койко-мест. При этом ввод в строй мобильных больниц позволит увеличить число койко-мест до 7 тыс.

Как сообщалось ранее, кабинет министров Азербайджана 29 мая утвердил перечень общественных мест, где ношение медицинских масок носит обязательный характер.

Согласно постановлению, в общественных местах население должно придерживаться социального дистанцирования (1,5-2 метра).

При этом ношение масок и респираторов является обязательным в следующих условиях: в транспорте для междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок (автобус, такси, метро, железная дорога); на рынках, закрытых предприятиях общественного питания, торговли и обслуживания (за исключением случаев, когда необходимо снять средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от типа услуг, предоставляемых в этих учреждениях); на участках, предназначенных для приема граждан и обслуживания граждан в зданиях государственных органов (учреждений).

Кроме этого, обязательным является ношение медицинских масок и респираторов в зданиях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, используемых для обслуживания клиентов; в открытых офисах и производственных площадках; в закрытых помещениях, местах для моления, научных и медицинских учреждениях, социальных, культурных и других подобных закрытых помещениях, которые считаются памятниками истории и культуры; в очереди перед остановками общественного транспорта, билетными кассами, банкоматами и платежными терминалами, объектами торговли; в других случаях, когда невозможно поддерживать социальную дистанцию между людьми в общественных местах под открытым небом, где они собираются и имеют тесный контакт.

Согласно постановлению, граждане, нарушившие эти требования, будут привлечены к ответственности в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях Азербайджана.

В настоящее время законодательство Азербайджана предусматривает применение штрафов в размере 100-200 манатов ($59-118) за нарушение правил карантина.

Специальный карантинный режим из-за COVID-19 действует в Азербайджане до 15 июня.

Х.Насирзаде