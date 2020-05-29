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Здравоохранение 29.05.2020 20:12

В Молдавии выявлен 171 новый случай заражения Covid-19, шесть человек скончались

В Молдавии в пятницу зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусом, шесть человек скончались, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В пятницу было проведено 1203 теста, в том числе 1203 первичных теста. Положительный результат дал 171 тест. Диагноз COVID-19 подтвержден, в общей сложности, у 7896 человек. За последние сутки из больниц выписано 155 человек. Количество вылечившихся составляет 4278 человек", - отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что у скончавшихся шести пациентов с диагнозом COVID-19 были сопутствующие хронические заболевания. Всего жертвами коронавируса стали 288 человек.

Согласно данным оперативного штаба по профилактике и недопущению COVID-19, в Приднестровье зарегистрировано 970 случаев заражения COVID-19, 533 человека вылечились, 38 - скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МОЛДАВИЯ, КОРОНАВИРУС, ДАННЫЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]