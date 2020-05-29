В Молдавии выявлен 171 новый случай заражения Covid-19, шесть человек скончались

В Молдавии в пятницу зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусом, шесть человек скончались, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.
"В пятницу было проведено 1203 теста, в том числе 1203 первичных теста. Положительный результат дал 171 тест. Диагноз COVID-19 подтвержден, в общей сложности, у 7896 человек. За последние сутки из больниц выписано 155 человек. Количество вылечившихся составляет 4278 человек", - отмечается в сообщении.
В министерстве отметили, что у скончавшихся шести пациентов с диагнозом COVID-19 были сопутствующие хронические заболевания. Всего жертвами коронавируса стали 288 человек.
Согласно данным оперативного штаба по профилактике и недопущению COVID-19, в Приднестровье зарегистрировано 970 случаев заражения COVID-19, 533 человека вылечились, 38 - скончались.
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