В Молдавии выявлен 171 новый случай заражения Covid-19, шесть человек скончались

В Молдавии в пятницу зарегистрирован 171 новый случай заражения коронавирусом, шесть человек скончались, сообщила пресс-служба министерства здравоохранения, труда и социальной защиты.

"В пятницу было проведено 1203 теста, в том числе 1203 первичных теста. Положительный результат дал 171 тест. Диагноз COVID-19 подтвержден, в общей сложности, у 7896 человек. За последние сутки из больниц выписано 155 человек. Количество вылечившихся составляет 4278 человек", - отмечается в сообщении.

В министерстве отметили, что у скончавшихся шести пациентов с диагнозом COVID-19 были сопутствующие хронические заболевания. Всего жертвами коронавируса стали 288 человек.

Согласно данным оперативного штаба по профилактике и недопущению COVID-19, в Приднестровье зарегистрировано 970 случаев заражения COVID-19, 533 человека вылечились, 38 - скончались.