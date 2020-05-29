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ТЭК 29.05.2020 21:30

Стоимость транспортировки нефти падает на фоне сокращения добычи

Стоимость поставок нефти в мире снижается на фоне масштабных сокращений добычи производителями, что приводит к уменьшению конкуренции при фрахте танкеров.

Цены фрахта танкеров, которые транспортируют нефть, упали на 77% с мартовских пиков, достигнутых во время ценовой войны между Саудовской Аравией и Россией. В четверг стоимость фрахта сверхбольших танкеров класса VLCC, способных перевозить 2 млн баррелей, составляла около $59 тыс. в день, согласно данным Clarksons Platou Securities A.S.

Снижение стоимости фрахта говорит о том, что для транспортировки и хранения нефти требуется меньшее количество танкеров. Это является признаком того, что усилия по балансировке спроса и предложения путем сокращения добычи приносят плоды, пишет The Wall Street Journal.

Эти усилия также способствовали восстановлению цен на нефть: фьючерсы на Brent выросли более чем на 80% с минимума, достигнутого 21 апреля, хотя в последние дни они начали снижаться.

Цена фрахта VLCC подскочила более чем до $260 тыс. в день в середине марта, когда Саудовская Аравия стала активно экспортировать нефть. Цены вновь подскочили в апреле, что стало признаком потрясений на нефтяном рынке в связи с пандемией коронавируса.

"Мы увидели масштабные изменения на рынке 1 мая", - сказал главный исполнительный директор танкерной компании Euronav NV Хьюго де Ступ. В этот день вступила в силу новая сделка ОПЕК и других нефтепроизводителей о сокращении добычи.

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ПОСТАВКИ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]