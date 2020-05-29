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Трамп обсуждал меры против финансового сектора Китая

Президент США Дональд Трамп в связи с ситуацией вокруг Гонконга вел обсуждение ответных мер против КНР, которые бы затронули ее финансовый сектор, передает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Так, речь шла о санкциях и о вопросах торговой политики в отношении Пекина, уточняет агентство.

В то же время оно напоминает, что Трамп, как ожидается, объявит о шагах его администрации в отношении Китая на пресс-конференции в Белом доме в 14:00 по местному времени (22:00 Баку).

На минувшей неделе власти Китая заявили о намерении принять законопроект, создающий "механизм правоприменения для обеспечения национальной безопасности" в Гонконге.

Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян в докладе на сессии ВСНП подтвердил, что Пекин намерен создать "стабильные правовые системы и механизмы правоприменения для защиты национальной безопасности в Гонконге".

Это вызвало новую волну протестных акций в Гонконге, которые прекратились в конце прошлого года после начала распространения коронавируса. Городская полиция заявила, что в воскресенье арестовала более 180 участников несанкционированных шествий и митингов, применив для их разгона спецсредства.

США и их союзники выступили с критикой и нападками на Пекин в связи с законом. Советник президента Роберт ОБрайан заявил в интервью телеканалу NBC, что Вашингтон может ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.

В минувшую среду госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Гонконг более не пользуется автономией по отношению к властям КНР.

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Тэги: США, КИТАЙ, САНКЦИИ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]