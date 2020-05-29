Путин подписал указ о проведении 24 июня Парада Победы и объявил этот день нерабочим днем

Президент России Владимир Путин подписал указ "О проведении военных парадов и артиллерийского салюта в ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г.", сообщила в пятницу пресс-служба Кремля.
"В ознаменование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и Парада Победы 24 июня 1945 г., в знак благодарности потомков победителям фашистских захватчиков, отдавая дань глубокого уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, постановляю провести 24 июня в 10 часов по местному времени в Москве, на Красной площади, в других городах Российской Федерации военные парады с привлечением вооружения и военной техники, использованием в установленном порядке официального символа Победы советского народа в Великой Отечественной войне - Знамени Победы", - говорится в документе.
Кроме того, в 22 часа по местному времени в Москве, в других городах Российской Федерации будет проведен артиллерийский салют.
24 июня, согласно документу, объявлено нерабочим днем.
"Объявить 24 июня 2020 г. нерабочим днем с сохранением за работниками заработной платы", - говорится в документе.
Указ вступает в силу со дня его подписания.
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