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30.05.2020 10:03

Наш Пушкин сегодня

Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) совместно с творческими объединениями Азербайджана запустил акцию «Наш Пушкин сегодня» ко дню рождения великого русского Поэта – 6 июня.

Приглашаем всех желающих принять участие в нашей акции под хэштегом

#НашПушкинсегодня.

Для того, чтобы стать участником акции #НашПушкинсегодня нужно записать и опубликовать на своей страничке в Facebook видео с литературно-музыкальными произведениями Поэта или произведений других авторов о его творчестве с указанием хэштега #НашПушкинсегодня.

Накануне дня рождения Поэта, на сайте Представительства Россотрудничества в Азербайджане – Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) http://aze.rs.gov.ru/ru будут размещены списки победителей Республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе – 2020.

Организаторами Олимпиады являются Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана, Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]