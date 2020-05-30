Российский информационно-культурный центр в Баку (РИКЦ) совместно с творческими объединениями Азербайджана запустил акцию «Наш Пушкин сегодня» ко дню рождения великого русского Поэта – 6 июня.
Приглашаем всех желающих принять участие в нашей акции под хэштегом
#НашПушкинсегодня.
Для того, чтобы стать участником акции #НашПушкинсегодня нужно записать и опубликовать на своей страничке в Facebook видео с литературно-музыкальными произведениями Поэта или произведений других авторов о его творчестве с указанием хэштега #НашПушкинсегодня.
Накануне дня рождения Поэта, на сайте Представительства Россотрудничества в Азербайджане – Российского информационно-культурного центра в Баку (РИКЦ) http://aze.rs.gov.ru/ru будут размещены списки победителей Республиканской Олимпиады по русскому языку и литературе – 2020.
Организаторами Олимпиады являются Посольство России и Представительство Россотрудничества в Азербайджане, Министерство образования Азербайджана, Ассоциация преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана.
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