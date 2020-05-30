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Происшествия 30.05.2020 10:33

Прототип межпланетного корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытании двигателя

Полномасштабный прототип американского корабля Starship, который разрабатывается компании SpaceX для межпланетных полетов, взорвался при проведении испытания его двигателя на полигоне в Бока-Чика в штате Техас, сообщил сайт Spaceflight Now.

"Прототип Starship взорвался на Юге Техаса после тестового запуска его двигателя Raptor", - говорится в сообщении. Испытание проводилось в пятницу вечером по московскому времени.

По имеющимся данным, взрыв произошел через две минуты после тестирования двигателя корабля. О пострадавших при испытании не сообщается.

Starship является перспективным пилотируемым космическим кораблем нового поколения, который разрабатывается SpaceX. Он намного больше по массе и размеру, чем все существующие корабли SpaceX, и предназначен для вывода на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя Super Heavy более 100 тонн груза.

По словам основателя SpaceX Илона Маска, целью данной программы является запуск Starship с грузом на Марс в 2022 году, за которым в 2024 году должен последовать пилотируемый полёт.

Это уже четвертое неудачное наземное испытание корабля Starship за последние шесть месяцев.

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Тэги: США, РАКЕТА, ИСПЫТАНИЕ, ВЗРЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]