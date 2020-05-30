Прототип межпланетного корабля Starship компании SpaceX взорвался при испытании двигателя

Полномасштабный прототип американского корабля Starship, который разрабатывается компании SpaceX для межпланетных полетов, взорвался при проведении испытания его двигателя на полигоне в Бока-Чика в штате Техас, сообщил сайт Spaceflight Now.
"Прототип Starship взорвался на Юге Техаса после тестового запуска его двигателя Raptor", - говорится в сообщении. Испытание проводилось в пятницу вечером по московскому времени.
По имеющимся данным, взрыв произошел через две минуты после тестирования двигателя корабля. О пострадавших при испытании не сообщается.
Starship является перспективным пилотируемым космическим кораблем нового поколения, который разрабатывается SpaceX. Он намного больше по массе и размеру, чем все существующие корабли SpaceX, и предназначен для вывода на орбиту с помощью тяжелой ракеты-носителя Super Heavy более 100 тонн груза.
По словам основателя SpaceX Илона Маска, целью данной программы является запуск Starship с грузом на Марс в 2022 году, за которым в 2024 году должен последовать пилотируемый полёт.
Это уже четвертое неудачное наземное испытание корабля Starship за последние шесть месяцев.
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