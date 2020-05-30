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Дальнее зарубежье 30.05.2020 11:45

Меркель отказалась от очного участия в саммите G7

Канцлер Германии Ангела Меркель отвергла приглашение американского президента Дональда Трампа принять участие в саммите G7 в очном формате, сообщило издание Politico.

"Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за его приглашение на саммит G7 в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие, на поездку в Вашингтон", - заявил в пятницу газете официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

Он добавил, что "она, конечно, будет продолжать следить за развитием пандемии".

Politico пишет, что отказ Меркель от приглашения Трампа в очередной раз продемонстрировал сложность отношений между двумя лидерами. Трамп неоднократно критиковал Германию и лично Меркель по таким вопросам, как положительное сальдо торгового баланса Берлина, его расходы на оборону. Меркель со своей стороны демонстративно выражала несогласие с односторонним подходом администрации Трампа к целому ряду внешнеполитических вопросов - от изменения климата до иранской ядерной сделки.

В разговоре между Трампом и Меркель на этой неделе у двух лидеров были горячие разногласия по таким темам, как НАТО, газопровод "Северный поток-2" и отношения с Китаем, пишет издание, ссылаясь высокопоставленного американского чиновника.

Белый дом заявил на этой неделе, что планируется провести саммит в конце июня в Вашингтоне, а не в Кэмп-Дэвиде, как ранее предлагал Трамп.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, США, "СЕМЕРКА", УЧАСТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]