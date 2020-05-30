Число случаев COVID-19 в Армении приближается к 9 тыс.

Медики в Армении за минувшие сутки выявили коронавирус еще у 251 человека, число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в стране достигло 8 тыс. 927, сообщает в субботу единый информационный центр республики.
По данным ведомства, за сутки скончались десять пациентов с COVID-19, общее число летальных исходов после заражения коронавирусом в Армении достигло 175 человек. "Из них 127 человек умерли непосредственно от коронавируса, еще 48 зараженных скончались "по иным причинам", - отмечается в сообщении.
Выздоровели после коронавируса в Армении 3 тыс. 317 человек (20 за сутки).
В Армении до 13 июня действует режим ЧП по коронавирусу. Вместе с тем, все ограничения на ведение экономической деятельности сняты, в стране работают все предприятия, общественный транспорт, ограничения действуют только для образовательных учреждений.
С 22 мая из мест изоляции домой отпускаются бессимптомные пациенты с подтвержденным заражением коронавирусной инфекцией.
Вместе с тем, парламент Армении принял дополнения к кодексу административных правонарушений, в соответствии с которыми граждане, не соблюдающие масочный режим в условиях пандемии, штрафуются на 10 тыс. драмов ($20).
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