Карантин в Узбекистане продлен до 15 июня, но сняты некоторые ограничения

В Узбекистане до 15 июня продлены карантинные меры из-за коронавируса COVID-19, но при этом сняты некоторые ограничения в зависимости от эпидемиологической обстановки в регионах, сообщил в субботу оперативный штаб при правительстве страны.

"Решение специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом ограничительные меры (карантин), а также усиленный порядок по противодействию распространению коронавирусной инфекции продлены в Узбекистане до 15 июня", - говорится в сообщении.

С 8 мая в зависимости от распространения COVID-19 все регионы Узбекистана поделили на "зоны" - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса.

С учетом этого решением спецкомиссии с 1 июня в "красных зонах" разрешена деятельность риелторов и организаций, занимающихся рекламой и маркетингом. В "желтых зонах" дополнительно получили возможность возобновить работу автошколы и предприятия общепита, обслуживающие госучреждения. В "зеленых зонах" начнут работать спортивные и фитнес-клубы, пансионаты, санатории, детские лагеря, гостиницы (кроме хостелов). Здесь также с 1 июня разрешается проводить свадьбы и другие семейные торжества с соблюдением санитарных требований.

Помимо этого, спецкомиссия разрешила возобновить с 5 июня проведение матчей чемпионата профессиональной футбольной лиги Узбекистана, но проходить они будут без зрителей.

В Узбекистане в настоящее время число подтвержденных случаев заражения COVID-19 составляет 3 тыс. 513, выздоровело 2 тыс. 728 человек, зафиксировано 14 летальных исходов.

Первый случай заражения коронавирусом в Узбекистане был выявлен 15 марта.