Армия Азербайджана готова нанести оккупантам удар мощнее, чем в апреле 2016г – Гасанов

Министр обороны Азербайджана Закир Гасанов провел 30 мая на Центральном командном пункте служебное совещание с руководящим составом азербайджанской армии, сообщает пресс-служба министерства обороны.
Гасанов отметил, что придание особого значения президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в своем недавнем выступлении вопросу армейского строительства и подчеркивание готовности нашей армии выполнять любую задачу, является наивысшей оценкой боеспособности азербайджанской армии.
«Эта оценка еще больше улучшила морально-психологическое состояние и повысила боевой дух личного состава. Эти слова являются приказом для командно-начальствующего состава армии, и личный состав должен быть готов нанести сокрушительные удары по противнику на всех направлениях с целью освобождения наших земель. Противник должен осознать, что меры, которые мы предпримем на этот раз, будут отличаться от апрельских событий 2016-го года, а удары, которые будут нанесены, приведут к его политическому, экономическому и военному краху в целом», - говорится в сообщении.
Высоко оценив итоги недавно завершившихся широкомасштабных оперативно-тактических учений, министр отметил, что основное внимание было уделено повышению уровня профессионализма личного состава и органов военного управления, а также практическому применению боевой техники и других военных средств.
Министр подчеркнул, что войска полностью достигли поставленных целей, а личный состав накопил практический опыт и навыки ведения боевых действий, а также продемонстрировал высокие способности в полевых условиях.
«Гасанов потребовал еще больше повысить качество интенсивных занятий с личным составом по боевой подготовке, практической стрельбе и управлению различной боевой техникой, проводимых в учебных центрах и на полигонах. Министр дал конкретные поручения должностным лицам по продолжению активной разведки в глубине обороны противника с использованием современной техники, улучшению условий несения боевого дежурства, обеспечению безопасности личного состава, повышению уровня боевой и мобилизационной готовности, медицинскому обеспечению военнослужащих и ряду других вопросов», - говорится в сообщении.
А. Мамедов
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