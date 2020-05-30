В Берлине разочарованы решением Трампа разорвать отношения США с ВОЗ

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в субботу выразил сожаление в связи с решением президента США Дональда Трампа разорвать все отношения между Вашингтоном и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщили западные СМИ.
"Это разочаровывающий удар для международного здравоохранения. Если ВОЗ будет иметь какое-то значение для будущего, ей нужны реформы", - написал министр в твиттере.
Он подчеркнул, что ЕС должен возглавить этот процесс и привлечь больше финансовых средств. Министр добавил, что это тема станет одной из приоритетных на срок председательства Германии в Совете ЕС.
Накануне Трамп объявил, что ВОЗ отказалась провести реформы, и США теперь не хотят иметь дела с организацией.
"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения", - заявил президент в ходе выступления у Белого дома.
Также Трамп подчеркнул, что в возникновении пандемии коронавируса стоит винить власти Китая и ВОЗ.
В апреле Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской".
Позднее Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе. Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.
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