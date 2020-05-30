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В Берлине разочарованы решением Трампа разорвать отношения США с ВОЗ

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан в субботу выразил сожаление в связи с решением президента США Дональда Трампа разорвать все отношения между Вашингтоном и Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), сообщили западные СМИ.

"Это разочаровывающий удар для международного здравоохранения. Если ВОЗ будет иметь какое-то значение для будущего, ей нужны реформы", - написал министр в твиттере.

Он подчеркнул, что ЕС должен возглавить этот процесс и привлечь больше финансовых средств. Министр добавил, что это тема станет одной из приоритетных на срок председательства Германии в Совете ЕС.

Накануне Трамп объявил, что ВОЗ отказалась провести реформы, и США теперь не хотят иметь дела с организацией.

"Поскольку они не смогли реализовать необходимые востребованные реформы, то мы сегодня прерываем наши отношения со Всемирной организацией здравоохранения и перенаправляем наши финансовые средства для других неотложных проблем в мире в сфере здравоохранения", - заявил президент в ходе выступления у Белого дома.

Также Трамп подчеркнул, что в возникновении пандемии коронавируса стоит винить власти Китая и ВОЗ.

В апреле Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать ВОЗ, пока в Вашингтоне изучают, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской".

Позднее Трамп опубликовал письмо гендиректору ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, в котором предупредил о мерах в случае, если организация в ближайшие 30 дней не возьмет на себя обязательства по "существенным улучшениям" в своей работе. Президент в своем письме выдвинул ряд обвинений в том, что ВОЗ упустила или проигнорировала различные предупреждающие признаки коронавируса, и подверг критике ее позицию по отношению к Китаю.

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Тэги: ФРГ, США, ВОЗ, РЕАКЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]