Европейские участники СВПД изучают последствия отмены США исключений из санкций против Ирана

Европейские участники Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) сожалеют об отмене США исключений из санкций против иранских ядерных проектов и консультируются со своими партнерами о последствиях этого решения.
"Мы глубоко сожалеем о решении США положить конец трем исключениям из санкций, охватывающим ключевые ядерные проекты СВПД в Иране, включая проект модернизации в Араке", - говорится в совместном заявлении официальных представителей главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля и европейских участников иранской ядерной сделки - Великобритании, Германии и Франции.
"Мы проводим консультации с нашими партнерами для оценки последствий этого решения Соединенных Штатов", - отмечается в сообщении, распространенном в субботу в Брюсселе.
В заявлении отмечается, что эти проекты, одобренные резолюцией 2231 Совета Безопасности ООН, "служат общим интересам по нераспространению и дают международному сообществу гарантии исключительно мирного и безопасного характера ядерной деятельности Ирана".
С точки зрения европейских участников СВПД, этот план "является ключевым достижением глобальной архитектуры нераспространения и в настоящее время является лучшим и единственным способом обеспечения исключительно мирного характера ядерной программы Ирана".
"Вот почему мы постоянно работаем для обеспечения полного и эффективного выполнения обязательств по СВПД, в частности, безотлагательного возвращения Ирана к полному соблюдению его ядерных обязательств", - сказано в заявлении.
Госсекретарь США Майк Помпео заявил 27 мая, что отменяет исключения из санкций Вашингтона против всех иранских ядерных проектов, имеющих отношение к СВПД.
"Сегодня я объявляю о конце исключений из санкций, затрагивающих все оставшиеся связанные с СВПД проекты в Иране - переоснащение реактора в Араке, поставки обогащенного урана для исследовательского реактора в Тегеране и экспорт Ираном отработанного и утилизированного топлива от исследовательского реактора", - говорилось в заявлении Помпео.
Госсекретарь сообщил, что иностранные участники имеют 60 дней для свертывания соответствующей деятельности в Иране.
В то же время Помпео подтвердил, что США предоставляют исключение из санкций сроком на 90 дней для международных проектов, связанных с АЭС "Бушер", с целью обеспечить безопасность этого объекта.
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