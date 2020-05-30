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Власти Афганистана заявили о готовности к диалогу с талибами

Команда переговорщиков, сформированная правительством Афганистана, готова приступить к диалогу с движением "Талибан", заявил глава афганского Высшего совета национального примирения Абдулла Абдулла.

"Наша цель и цель наших коллег в Высшем совете национального примирения не тратить впустую усилия для достижения длительного и достойного мира в Афганистане", - приводит его слова телеканал Tolo news.

При этом он назвал недавнее прекращение огня между правительством и талибами, а также обмен пленными хорошим началом для этого процесса.

В феврале этого года после многомесячных переговоров между талибами и США было подписано мирное оглашение. Этим документом в частности предусмотрен вывод американских войск из Афганистана к концу будущего года в обмен на предоставление талибами гарантий безопасности. Впоследствии талибы возобновили удары по силам правительства Афганистана.

Однако в конце прошлой неделе талибы предложили прекратить огонь на три дня в связи с праздником Ид-аль-Фитр (Ураза-байрам), отмечаемым в честь окончания священного для мусульман месяца Рамадан. В свою очередь в Кабуле сообщали, что решили освободить 100 пленных талибов, а позднее стало известно о намерении освободить еще 900 талибов.

Тем не менее, после истечения перемирия сообщалось о новых вылазках талибов, повлекших человеческие жертвы.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ТАЛИБЫ, ПЕРЕГОВОРЫ, ГОТОВНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]