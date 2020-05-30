Азербайджан устанавливает штрафы за неиспользование медицинских масок

В Азербайджане предлагается ввести штрафы за неиспользование медицинских масок в период карантина, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Милли меджлисе (парламенте).

Это предложение нашло отражение в изменениях в Кодекс об административных правонарушениях, представленных на рассмотрение парламенту.

Согласно изменениям, за неиспользование масок в надлежащих местах физические лица будут оштрафованы на 50 манатов, должностные лица - на 100 манатов, а юридические лица - на 200 манатов.

За повторное нарушение физические лица будут облажены штрафом в размере 100 манатов, должностные лица - 200 манатов, юридические лица - 400 манатов.

Как сообщалось ранее, кабинет министров Азербайджана 29 мая утвердил перечень общественных мест, где ношение медицинских масок носит обязательный характер.

Согласно постановлению, в общественных местах население должно придерживаться социального дистанцирования (1,5-2 метра).

При этом ношение масок и респираторов является обязательным в следующих условиях: в транспорте для междугородних (межрайонных) и внутригородских (внутрирайонных) пассажирских перевозок (автобус, такси, метро, железная дорога); на рынках, закрытых предприятиях общественного питания, торговли и обслуживания (за исключением случаев, когда необходимо снять средства индивидуальной защиты органов дыхания в зависимости от типа услуг, предоставляемых в этих учреждениях); на участках, предназначенных для приема граждан и обслуживания граждан в зданиях государственных органов (учреждений).

Кроме этого, обязательным является ношение медицинских масок и респираторов в зданиях, принадлежащих физическим и юридическим лицам, используемых для обслуживания клиентов; в открытых офисах и производственных площадках; в закрытых помещениях, местах для моления, научных и медицинских учреждениях, социальных, культурных и других подобных закрытых помещениях, которые считаются памятниками истории и культуры; в очереди перед остановками общественного транспорта, билетными кассами, банкоматами и платежными терминалами, объектами торговли; в других случаях, когда невозможно поддерживать социальную дистанцию между людьми в общественных местах под открытым небом, где они собираются и имеют тесный контакт.

Официальный курс на 30 мая: 1,7 манатов/$1

А. Мамедов