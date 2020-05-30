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Здравоохранение 30.05.2020 17:10

Китайские ученые "на 99%" уверены в эффективности разрабатываемой вакцины от коронавируса - ТВ

В китайской компании Sinovac Biotech Ltd, работающей над вакциной от коронавируса COVID-19, почти полностью уверены в ее будущей эффективности, сообщает в субботу британский телеканал Sky news.

"Да, да. Она должна быть успешной (...) на 99%", - заявил исследователь Ло Байшань в ответ на вопрос телеканала.

В настоящий момент испытание вакцины находится на второй фазе, в которой участвуют более 1 тыс. добровольцев. Однако, отмечает телеканал, для начала третьей фазы испытаний потребуется немало времени. Кроме этого, у Sinovac Biotech возникла проблема со сравнительно небольшим количеством случаев COVID-19 в Китае, что затрудняет испытание вакцины в стране. В связи с этим компания ведет переговоры с другими странами об испытаниях у них.

"Мы ведем переговоры с несколькими европейскими странами, и я думаю, что переговоры были и с Великобританией", - заявила старший директор по отношениям с инвесторами Хелен Ян.

В настоящий момент, отмечает Sky news, компания строит завод для будущего производства 100 млн доз вакцин, однако речь идет об ограниченных партиях вакцины.

"Наша рекомендация состоит в том, что не все население получит вакцину", - отметила Хелен Ян.

Она пояснила, что в первую очередь она достанется лицам из группы риска - работникам здравоохранения и пожилым людям.

В ответ на вопрос об уверенности в успехе вакцины, она сказала, что дать точный ответ пока трудно.

"Есть неопределенности, однако данные (говорят - ИФ) - все идет нормально", - уточнила она.

В свою очередь Sky news отмечает, что разные страны мира сейчас ведут гонку за получение вакцины от COVID-19, однако существуют вопросы по поводу распределения вакцины или того, станут ли страны-разработчики потенциальной вакцины в первую очередь прививать от болезни свое собственное население.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: КИТАЙ, КОРОНАВИРУС, ВАКЦИНА, УВЕРЕННОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]