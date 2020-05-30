В Иране готовятся возобновить регулярные богослужения в мечетях

Президент Ирана Хасан Рухани объявил о скором возобновлении ежедневных богослужений в мечетях в рамках ослабления ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".
"Двери мечетей по всей стране будут открыты для общественности для ежедневных молитв", - сказал президент в телевизионном обращении.
Он отметил, что в то же время молящиеся должны соблюдать дистанцию и другие меры безопасности.
При этом президент не уточнил, когда именно начнутся богослужения в мечетях.
Иран является наиболее пострадавшим от коронавируса государством Ближнего Востока: по последним данным, в стране выявлены 148 тыс. 950 случаев коронавируса, 7 тыс. 734 инфицированных скончались.
В Минздраве Ирана отмечали, что провинции Хузестан на юго-западе стране до сих пор присвоен наивысший уровень эпидемиологической опасности, однако угроза существует в отношении нескольких других провинций.
Между тем, глава оперативной группы по проблеме коронавируса в Тегеране Алиреза Зали заявлял, что ситуация в иранской столице "до сих пор не благоприятная", и постепенное сокращение ограничительных мер должно сопровождаться более серьезным следованием нормам безопасности.
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