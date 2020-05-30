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Регион 30.05.2020 17:44

В Иране готовятся возобновить регулярные богослужения в мечетях

Президент Ирана Хасан Рухани объявил о скором возобновлении ежедневных богослужений в мечетях в рамках ослабления ограничительных мер, введенных ранее из-за коронавируса, сообщает сайт ливанского издания "Дейли стар".

"Двери мечетей по всей стране будут открыты для общественности для ежедневных молитв", - сказал президент в телевизионном обращении.

Он отметил, что в то же время молящиеся должны соблюдать дистанцию и другие меры безопасности.

При этом президент не уточнил, когда именно начнутся богослужения в мечетях.

Иран является наиболее пострадавшим от коронавируса государством Ближнего Востока: по последним данным, в стране выявлены 148 тыс. 950 случаев коронавируса, 7 тыс. 734 инфицированных скончались.

В Минздраве Ирана отмечали, что провинции Хузестан на юго-западе стране до сих пор присвоен наивысший уровень эпидемиологической опасности, однако угроза существует в отношении нескольких других провинций.

Между тем, глава оперативной группы по проблеме коронавируса в Тегеране Алиреза Зали заявлял, что ситуация в иранской столице "до сих пор не благоприятная", и постепенное сокращение ограничительных мер должно сопровождаться более серьезным следованием нормам безопасности.

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Тэги: ИРАН, МЕЧЕТИ, МОЛИТВЫ, ВОЗОБНОВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]