Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 5,2 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 257 человек, сообщает оперативный штаб.

"В тоже время выздоровело 202 человека", - подчеркивает штаб.

Оперштаб сообщает, что скончались 3 человека – 1948, 1953 и 1957 годов рождения, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.

Таким образом, общее число зараженных достигло 5246, число вылечившихся – 3327, общее число умерших составило 61.

«В настоящее время в больницах специального режима находятся 1858 человек. Состояние 58 из них оценивается как тяжелое, 68 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.

По информации штаба было отмечено, что всего было проведено 294,264 тыс. тестов по выявлению коронавируса.

А. Мамедов