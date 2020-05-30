Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 5,2 тыс.

В Азербайджане коронавирус COVID-19 выявлен еще у 257 человек, сообщает оперативный штаб.
"В тоже время выздоровело 202 человека", - подчеркивает штаб.
Оперштаб сообщает, что скончались 3 человека – 1948, 1953 и 1957 годов рождения, у которых был обнаружен положительный результат на COVID-19.
Таким образом, общее число зараженных достигло 5246, число вылечившихся – 3327, общее число умерших составило 61.
«В настоящее время в больницах специального режима находятся 1858 человек. Состояние 58 из них оценивается как тяжелое, 68 – средней тяжести, остальных - стабильное", - подчеркивает штаб.
По информации штаба было отмечено, что всего было проведено 294,264 тыс. тестов по выявлению коронавируса.
А. Мамедов
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