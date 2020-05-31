Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8873 RUR   0.0242 GBR   2.0983 TRY   0.2491

Цена на нефть

28.05   $/bbl WTI 33.71 0.90 Brent 35.29 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Инфраструктура и тендеры 31.05.2020 12:05

MIDA направит около 1,9 млн манатов на внешнее водоснабжение ЖК в Говсанах

ООО «MIDA» при Госагентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 1,9 млн манатов на прокладку внешней линии водоснабжения многоквартирного жилого комплекса в поселке Говсаны в Сураханском районе Баку.

Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, MIDA в качестве подрядчика данных услуг привлекло ООО «Tikinti Temir Idaresi №19». С данной компанией подписан контракт стоимостью 1 млн 859,456 тыс. манатов.

Как сообщалось, в пос. Говсан на площади в 20 га построен второй жилой комплекс социального жилья. На территории ЖК построено 11 жилых домов, из которых 7 - семиэтажные и 18-тиблочные, еще 4 дома – десятиэтажные и одноблочные.

В ЖК 3,002 тыс. квартиры, из которых 280 – однокомнатные, 1481 – двухкомнатные, 940 – трехкомнатные и 301 четырехкомнатные. Площадь однокомнатных квартир - 32-35 кв. метра, двухкомнатных – 51-54 кв. метра, трехкомнатных – 64-68 кв. метров, четырехкомнатных – 79-86 кв. метра. Все квартиры полностью отремонтированными и оснащены кухонной мебелью.

Кроме этого, на территории ЖК построена и социальная инфраструктура. В частности, два детских сада на 260 мест, школа на 1920 учеников, торговый центр, больница.

ООО "MIDA" в феврале 2017 года получило земельный участок площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья. Данный земельный участок находится между автомобильной дорогой Зых - аэропорт и поселком Говсан.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: MIDA, ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КОНТРАКТ

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]