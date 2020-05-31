MIDA направит около 1,9 млн манатов на внешнее водоснабжение ЖК в Говсанах

ООО «MIDA» при Госагентстве жилищного строительства Азербайджана направит около 1,9 млн манатов на прокладку внешней линии водоснабжения многоквартирного жилого комплекса в поселке Говсаны в Сураханском районе Баку.
Согласно материалам сайта www.tender.gov.az, MIDA в качестве подрядчика данных услуг привлекло ООО «Tikinti Temir Idaresi №19». С данной компанией подписан контракт стоимостью 1 млн 859,456 тыс. манатов.
Как сообщалось, в пос. Говсан на площади в 20 га построен второй жилой комплекс социального жилья. На территории ЖК построено 11 жилых домов, из которых 7 - семиэтажные и 18-тиблочные, еще 4 дома – десятиэтажные и одноблочные.
В ЖК 3,002 тыс. квартиры, из которых 280 – однокомнатные, 1481 – двухкомнатные, 940 – трехкомнатные и 301 четырехкомнатные. Площадь однокомнатных квартир - 32-35 кв. метра, двухкомнатных – 51-54 кв. метра, трехкомнатных – 64-68 кв. метров, четырехкомнатных – 79-86 кв. метра. Все квартиры полностью отремонтированными и оснащены кухонной мебелью.
Кроме этого, на территории ЖК построена и социальная инфраструктура. В частности, два детских сада на 260 мест, школа на 1920 учеников, торговый центр, больница.
ООО "MIDA" в феврале 2017 года получило земельный участок площадью 20 га в западной части пос. Говсаны для строительства доступного жилья. Данный земельный участок находится между автомобильной дорогой Зых - аэропорт и поселком Говсан.
Н.Аббасова
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