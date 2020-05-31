На севере Азербайджана погиб один ребенок, еще двое госпитализированы в результате обрушения забора дома

В Гусаре (север Азербайджана) произошел несчастный случай, в результате погиб ребенок, сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно информации, в деревне Джибир Гусарского района рухнул забор индивидуального дома, в результате чего под обломками оказались трое детей, игравших рядом.

«В результате происшествия Ариф Алисултанов, 2012 года рождения, скончался на месте от полученных травм, остальные дети были госпитализированы с травмами различной степени», - подчеркивают СМИ.

Х.Насирзаде