На севере Азербайджана погиб один ребенок, еще двое госпитализированы в результате обрушения забора дома

В Гусаре (север Азербайджана) произошел несчастный случай, в результате погиб ребенок, сообщают азербайджанские СМИ.
Согласно информации, в деревне Джибир Гусарского района рухнул забор индивидуального дома, в результате чего под обломками оказались трое детей, игравших рядом.
«В результате происшествия Ариф Алисултанов, 2012 года рождения, скончался на месте от полученных травм, остальные дети были госпитализированы с травмами различной степени», - подчеркивают СМИ.
Х.Насирзаде
Парламент Азербайджана одобрил выделение земельного участка для строительства посольства Туркменистана в Баку
Армения будет разгромлена в случае новой войны в Карабахе – Минобороны Азербайджана
Парламент Азербайджана одобрил увеличение безвизового режима с Турцией до 90 дней
Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Турцией
MIDA направит около 1,9 млн манатов на внешнее водоснабжение ЖК в Говсанах
НБКО Embafinans увеличила в 2019г активы на 42%, прибыль – на 78%
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
В Кремле надеются на отмену ограничительных мер к 24 июня, когда состоится Парад Победы
Путин объявит дату общероссийского голосования по Конституции, когда посчитает нужным - Песков
Председатель иранского парламента не видит смысла в каких-либо переговорах с США
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank объявляет Тендер по закупке оборудование для печати карт – эмбоссер
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог