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Происшествия 31.05.2020 12:09

На севере Азербайджана погиб один ребенок, еще двое госпитализированы в результате обрушения забора дома

В Гусаре (север Азербайджана) произошел несчастный случай, в результате погиб ребенок, сообщают азербайджанские СМИ.

Согласно информации, в деревне Джибир Гусарского района рухнул забор индивидуального дома, в результате чего под обломками оказались трое детей, игравших рядом.

«В результате происшествия Ариф Алисултанов, 2012 года рождения, скончался на месте от полученных травм, остальные дети были госпитализированы с травмами различной степени», - подчеркивают СМИ.

Х.Насирзаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ГУСАР, ИНЦИДЕНТ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]