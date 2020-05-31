В Сеул еще не поступили официальные приглашения на встречу G7

В Южной Корее пока не получали никаких приглашений от США на участие в саммите "группы семи", но готовы обсуждать с Вашингтоном эту тему.

"Мы будем обсуждать это с американской стороной, официально нас пока не извещали ", - сообщил журналистам в воскресенье представитель канцелярии южнокорейского президента, отметив, что узнал о таком намерении лишь из недавних высказываний президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия.

По словам Трампа, встречу можно будет организовать не раньше сентября. Ранее он планировал провести ее в конце июня в Вашингтоне - в "классическом" формате из семи стран.