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Дальнее зарубежье 31.05.2020 12:33

В Сеул еще не поступили официальные приглашения на встречу G7

В Южной Корее пока не получали никаких приглашений от США на участие в саммите "группы семи", но готовы обсуждать с Вашингтоном эту тему.

"Мы будем обсуждать это с американской стороной, официально нас пока не извещали ", - сообщил журналистам в воскресенье представитель канцелярии южнокорейского президента, отметив, что узнал о таком намерении лишь из недавних высказываний президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп назвал формат G7 неэффективным и потому сообщил о намерении пригласить на саммит этой организации такие страны как Россия, Индия, Южная Корея и Австралия.

По словам Трампа, встречу можно будет организовать не раньше сентября. Ранее он планировал провести ее в конце июня в Вашингтоне - в "классическом" формате из семи стран.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, G7, ПРИГЛАШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]