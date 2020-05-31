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Бизнес и законодательство 31.05.2020 12:14

Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Турцией

Милли меджлис (парламент) Азербайджана на пленарном заседании в воскресенье утвердил межправительственное соглашение с Турцией о преференциальной торговле, сообщает парламентский корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Соглашение о преференциальной торговле между Азербайджаном и Турцией было подписано 25 февраля 2020 по итогам 8-го заседания Совета сотрудничества Азербайджан-Турция с участием президентов Ильхама Алиева и Реджеба Тайипа Эрдогана.

Как отметил в воскресенье председатель парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Тахир Миркишили, Турция является одним из основных торговых партнеров Азербайджана.

«За 2019 год товарооборот между Азербайджаном и Турцией вырос на 33% и достиг $4,5 млрд. Турция также занимает важное место в экспорте Азербайджана. В прошлом году экспорт вырос на 36% - до $2,9 млрд. Инвестиции Азербайджана в Турцию уже превысили $18 млрд, а вложения Турции в Азербайджан - $12 млрд», - сказал Миркишили.

Соглашение о преференциальной торговле предусматривает введение нулевой ставки таможенной пошлины на взаимные поставки товаров между Турцией и Азербайджаном. В октябре 2017 года Турция также освободила от пошлин товары, поставляемые из Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Всего в список включено 43 наименования продукции (13 сельскохозяйственных, 30 промышленных товаров).

А.Мамедов

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Тэги: ТУРЦИЯ, ТОРГОВЛЯ, СОГЛАШЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]