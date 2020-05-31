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Дальнее зарубежье 31.05.2020 12:57

Байден назвал протесты в США объяснимыми, погромы - неоправданными

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден призвал участников протестов, охвативших ряд городов страны, к благоразумию.

"Протестовать против такой жестокости справедливо и необходимо. Это типично американский ответ. Но сжигать кварталы и бессмысленно разрушать - нет. Не следует дозволять протесты, которые затмевают саму их причину. Они не должны уводить людей от истинных причин протеста", - говорится в заявлении Байдена.

По данным на утро воскресенья, в связи с беспорядками режимы комендантского часа объявлены как минимум в 25 городах, расположенных в 16 штатах США.

Силы Национальной гвардии задействованы в 12 штатах.

Пентагон объявил режим готовности ряду армейских подразделений, которые могут быть задействованы для наведения порядка.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация остановит массовые беспорядки. "Моя администрация остановит массовые беспорядки и насилие. Мы остановим это незамедлительно", - сказал Трамп, выступая в Космическом центре имени Кеннеди. "Анархии не будет", - пообещал американский лидер.

Массовые беспорядки и акции протеста начались в США после того, как 46-летний афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая в Миннеаполисе. При задержании один из полицейских надавил на шею Флойда коленом. Впоследствии афроамериканец скончался в реанимации, а видео его задержания попало в интернет.

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Тэги: США, БАЙДЕН, БЕСПОРЯДКИ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]