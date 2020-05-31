Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8873 RUR   0.0242 GBR   2.0983 TRY   0.2491

Цена на нефть

28.05   $/bbl WTI 33.71 0.90 Brent 35.29 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.05.2020 13:26

В израильском оборонном сообществе предупреждают о негативных последствиях аннексии поселений на Западном берегу Иордана

Аннексия еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и Иорданской долины может негативно отразиться на ситуации в регионе, сообщили израильской газете The Jerusalem Post собеседники из израильского оборонного сообщества и сферы безопасности.

"Никто не знает, что произойдет. В отличие от прежних шагов, например, переноса американского посольства (из Тель-Авива в Иерусалим), в этом случае ни палестинцы, ни иорданцы не смирятся", - считает бывший директор военно-политического отдела в министерстве обороны Израиля, генерал-майор в отставке Амос Гилад.

С предупреждением выступил и начальник штаба армии обороны Израиля Авив Кохави - он призвал армейское командование быть наготове к возможной эскалации насилия на Западном берегу.

The Jerusalem Post отмечает, что на этот случай Кохави готовит боевой план, в соответствии с которым в регионе будут дополнительно размещены тысячи военнослужащих. Десятки возможных сценариев обсуждаются с высшим офицерским составом армии обороны Израиля.

Нетаньяху намерен объявить о распространении израильского законодательства на территории на Западном берегу реки Иордан и Иорданской долины 1 июля.

Нетаньяху в начале сентября 2019 года обещал распространить суверенитет Израиля на все еврейские поселения на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.

Нетаньяху также заявлял и о намерениях аннексировать Иорданскую долину.

В ответ на эти заявления председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил, что палестинцы разорвут все достигнутые договоренности с властями Израиля, если Израиль реализует планы по аннексии их территорий на Западном берегу реки Иордан.

Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная автомагистраль в Израиле.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИЗРАИЛЬ, НЕТАНЬЯХУ, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ


Похожие новости


Нетаньяху просит, чтобы суд по его делу транслировали по телевидению Нетаньяху призвал Макрона присоединиться к санкциям против Ирана Нетаньяху заявил о готовности нанести удар по Ирану в случае атаки им Израиля Нетаньяху заявил о победе на выборах главы "Ликуда" Помпео обсудил с Нетаньяху противодействие иранскому влиянию на Ближнем Востоке Нетаньяху призвал оппозицию к формированию правительства национального единства в Израиле

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]