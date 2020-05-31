В израильском оборонном сообществе предупреждают о негативных последствиях аннексии поселений на Западном берегу Иордана

Аннексия еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и Иорданской долины может негативно отразиться на ситуации в регионе, сообщили израильской газете The Jerusalem Post собеседники из израильского оборонного сообщества и сферы безопасности.
"Никто не знает, что произойдет. В отличие от прежних шагов, например, переноса американского посольства (из Тель-Авива в Иерусалим), в этом случае ни палестинцы, ни иорданцы не смирятся", - считает бывший директор военно-политического отдела в министерстве обороны Израиля, генерал-майор в отставке Амос Гилад.
С предупреждением выступил и начальник штаба армии обороны Израиля Авив Кохави - он призвал армейское командование быть наготове к возможной эскалации насилия на Западном берегу.
The Jerusalem Post отмечает, что на этот случай Кохави готовит боевой план, в соответствии с которым в регионе будут дополнительно размещены тысячи военнослужащих. Десятки возможных сценариев обсуждаются с высшим офицерским составом армии обороны Израиля.
Нетаньяху намерен объявить о распространении израильского законодательства на территории на Западном берегу реки Иордан и Иорданской долины 1 июля.
Нетаньяху в начале сентября 2019 года обещал распространить суверенитет Израиля на все еврейские поселения на палестинских территориях на Западном берегу реки Иордан.
Нетаньяху также заявлял и о намерениях аннексировать Иорданскую долину.
В ответ на эти заявления председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас заявил, что палестинцы разорвут все достигнутые договоренности с властями Израиля, если Израиль реализует планы по аннексии их территорий на Западном берегу реки Иордан.
Иорданская долина расположена вдоль реки Иордан - от озера Кинерет, которое еще называется Тивериадским, до Мертвого моря. Далее она простирается до Эйлатского залива. По Иорданской долине проходит самая длинная автомагистраль в Израиле.
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