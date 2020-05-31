В странах Балтии за сутки выявлено 10 новых случаев коронавируса

В Латвии за сутки зарегистрирован один новый случай Covid-19, в Литве выявлено пять случаев коронавируса, три человека скончались, в Эстонии зафиксировано четыре новых случая заражения, один человек скончался.

В Латвии в субботу было сделано 897 тестов на Covid-19, один из которых показал положительный результат, сообщает в воскресенье агентство BNS со ссылкой на данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

С начала пандемии в республике коронавирус выявлен у 1 066 человек, 745 человек выздоровели, 24 человека умерли. В больницах Латвии лечатся 18 пациентов с Covid-19, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

В Литве за минувшие сутки подтверждено пять новых случаев коронавируса после проверки 3 431 теста, сообщает в воскресенье новостной портал Delfi со ссылкой на данные Национальной лаборатории общественного здравоохранения (НЦОЗ) республики. Общее число заболевших достигло 1 675.

По данным НЦОЗ, на данный момент коронавирусом в Литве болеют 360 человек, 1 236 человек выздоровели. Число жертв Covid-19 достигло 70 человек, еще 9 человек, инфицированных коронавирусом, умерли по другим причинам. В пятницу агентство BNS со ссылкой на Минздрав республики сообщало, что от коронавируса умерли в общей сложности 68 человек, еще восемь заразившихся умерли по другим причинам. Таким образом, за сутки в Литве скончались трое.

В Эстонии за сутки было проанализировано 694 теста на Covid-19, из которых четыре (0,6%) показали позитивный результат, сообщил в воскресенье департамент здоровья республики. Всего в Эстонии после начала пандемии было сделано более 83 тыс. тестов на коронавирус, из которых 1 869 (2,2%) оказались позитивными.

Число жертв коронавируса в республике увеличилось до 68. За сутки зарегистрирована смерть 83-летней женщины. В больницах Эстонии находятся 25 пациентов, 334 человека выписаны. По состоянию на воскресенье выздоровели 1 624 человек, в том числе у 1 257 человек закрыты истории болезни. 367 человек ожидают подтверждения о выздоровлении.