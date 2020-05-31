Армения будет разгромлена в случае новой войны в Карабахе – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявляет о готовности применить силу для освобождения оккупированных со стороны Армении территорий страны.

«Сила оружия - единственный язык, на котором нужно говорить с противником», отмечается в заявлении Минобороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что армия Азербайджана непременно воспользуется правом на применение силы для освобождения оккупированных территорий. «Меры, которые будут предприняты, станут намного сокрушительными и разрушительными по сравнению с 2015, 2016, 2018 годами. Противник понесет огромные потери, что в свою очередь приведет к его полному поражению. Единственным языком, на котором нужно говорить с противником, является сила оружия, с применением которого мы принудим оккупационные силы Армении покинуть пределы наших территорий", - подчеркивает Минобороны.

Х.Насирзаде