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Карабахский конфликт 31.05.2020 13:45

Армения будет разгромлена в случае новой войны в Карабахе – Минобороны Азербайджана

Министерство обороны Азербайджана заявляет о готовности применить силу для освобождения оккупированных со стороны Армении территорий страны.

«Сила оружия - единственный язык, на котором нужно говорить с противником», отмечается в заявлении Минобороны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что армия Азербайджана непременно воспользуется правом на применение силы для освобождения оккупированных территорий. «Меры, которые будут предприняты, станут намного сокрушительными и разрушительными по сравнению с 2015, 2016, 2018 годами. Противник понесет огромные потери, что в свою очередь приведет к его полному поражению. Единственным языком, на котором нужно говорить с противником, является сила оружия, с применением которого мы принудим оккупационные силы Армении покинуть пределы наших территорий", - подчеркивает Минобороны.

Х.Насирзаде

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Тэги: АРМЕНИЯ, КАРАБАХ, ОСВОБОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]