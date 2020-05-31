Иерусалимская мечеть аль-Акса вновь открыта для верующих

Мечеть аль-Акса в Иерусалиме открылась в воскресенье, она была закрыта на протяжении 70 дней из-за пандемии COVID-19, информирует Управление по делам мусульманских святынь "Вакф".
На утренней молитве присутствовали около 700 верующих. Им было предписано соблюдать ряд мер предосторожности, в частности необходимо использовать маску, собственные молитвенные коврики, а также придерживаться социальной дистанции.
Мечеть аль-Акса является третьей по значимости почитаемой святыней ислама.
За время пандемии COVID-19 палестинские власти выявили около 600 случаев заражения, пять пациентов скончались.
Парламент Азербайджана одобрил выделение земельного участка для строительства посольства Туркменистана в Баку
Армения будет разгромлена в случае новой войны в Карабахе – Минобороны Азербайджана
Парламент Азербайджана одобрил увеличение безвизового режима с Турцией до 90 дней
Парламент Азербайджана ратифицировал соглашение о преференциальной торговле с Турцией
MIDA направит около 1,9 млн манатов на внешнее водоснабжение ЖК в Говсанах
НБКО Embafinans увеличила в 2019г активы на 42%, прибыль – на 78%
На севере Азербайджана погиб один ребенок, еще двое госпитализированы в результате обрушения забора дома
Число жертв коронавируса в мире превысило 369 тыс. человек, число инфицированных - 6 млн - университет Хопкинса
Microsoft заменит работающих на сайте MSN журналистов роботами
Президент Алиев распорядился выделить 3,3 млн манатов на улучшение водоснабжения посевных площадей в Агсуинском районе
Президент Алиев снял с должности главу Саатлинского района
В Нахчыване собрали более 5 млн манатов на борьбу с COVID-19
Евгения Гашикулина: «Устойчивая бизнес модель и надежные акционеры – это наши ключевые характеристики»
Интервью с председателем Наблюдательного Совета "Банка Республика" Шакиром Рагимовым
Глава Банка Республика: «Мы сейчас намного лучше готовы к низким ценам на нефть, чем в 2015 году»
AccessBank объявляет Тендер по закупке оборудование для печати карт – эмбоссер
В декабре в Баку пройдет 31-я конференция Международной энергетической хартии
В Баку пройдет международный форум по франчайзингу
8,6 тыс. новых случаев Covid-19 в РФ за сутки, очередной рекорд по числу умерших - 153 человека, сообщает оперштаб
Русская община Азербайджана просит Генпрокурора России проверить статью на сайте телеканала Царьград на предмет провоцирования межэтнического конфликта
Пашинян, как оказалось, всегда и всем цитирует не текст документов СБ ООН, а их интерпретацию Казимировым из Википедии - политолог