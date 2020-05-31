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Дальнее зарубежье 31.05.2020 14:03

Иерусалимская мечеть аль-Акса вновь открыта для верующих

Мечеть аль-Акса в Иерусалиме открылась в воскресенье, она была закрыта на протяжении 70 дней из-за пандемии COVID-19, информирует Управление по делам мусульманских святынь "Вакф".

На утренней молитве присутствовали около 700 верующих. Им было предписано соблюдать ряд мер предосторожности, в частности необходимо использовать маску, собственные молитвенные коврики, а также придерживаться социальной дистанции.

Мечеть аль-Акса является третьей по значимости почитаемой святыней ислама.

За время пандемии COVID-19 палестинские власти выявили около 600 случаев заражения, пять пациентов скончались.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ИЕРУСАЛИМ, МЕЧЕТЬ, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]