Председатель иранского парламента не видит смысла в каких-либо переговорах с США

Переговоры с США не имеют никакого смысла, заявил, выступая с первой речью в меджлисе (парламенте Ирана), избранный на минувшей неделе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

"Переговоры с Америкой, глобальной осью надменности, бесполезны и вредны", - сказал он.

По его словам, Тегеран будет стремиться к "полному устранению американской террористической армии из региона".

Галибаф, бывший командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции, был избран председателем меджлиса в четверг. Ранее он также занимал посты градоначальника Тегерана и возглавлял иранскую полицию.