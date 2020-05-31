Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения


Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8873 RUR   0.0242 GBR   2.0983 TRY   0.2491

Цена на нефть

28.05   $/bbl WTI 33.71 0.90 Brent 35.29 0.55

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 31.05.2020 14:31

Председатель иранского парламента не видит смысла в каких-либо переговорах с США

Переговоры с США не имеют никакого смысла, заявил, выступая с первой речью в меджлисе (парламенте Ирана), избранный на минувшей неделе председатель парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

"Переговоры с Америкой, глобальной осью надменности, бесполезны и вредны", - сказал он.

По его словам, Тегеран будет стремиться к "полному устранению американской террористической армии из региона".

Галибаф, бывший командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции, был избран председателем меджлиса в четверг. Ранее он также занимал посты градоначальника Тегерана и возглавлял иранскую полицию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ИРАН, США, ПЕРЕГОВОРЫ, ПОЗИЦИЯ


Похожие новости


Помпео объявил об отмене исключений из американских санкций против ядерной программы Ирана Иран похвалил за здравомыслие США, пропустившие в Венесуэлу иранские танкеры с горючим США ввели санкции против главы МВД Ирана Рябков предупредил, что у США "не будет легкой дороги" при попытке продления оружейного эмбарго в отношении Ирана Тегеран протестует против попыток Вашингтона продлить в СБ ООН оружейное эмбарго в отношении Ирана - иранский МИД США намерены воспрепятствовать приобретению Ираном вооружений у РФ и Китая - Помпео

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2020
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]